Верховный суд Украины вызвал Владимира Зеленского в суд по иску к нему Петра Порошенко

Верховный суд Украины вызвал президента Владимира Зеленского в суд по иску к нему бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат последнего Игорь Головань. По его словам, в иске содержатся требования полностью обнародовать записи прослушки телефонных разговоров, которые вел предприниматель и политик Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями самопровозглашенных республик на востоке Украины.