Верховный суд Украины вызвал Владимира Зеленского в суд по иску к нему Петра Порошенко

Верховный суд Украины вызвал президента Владимира Зеленского в суд по иску к нему бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат последнего Игорь Головань. По его словам, в иске содержатся требования полностью обнародовать записи прослушки телефонных разговоров, которые вел предприниматель и политик Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями самопровозглашенных республик на востоке Украины.
2021-12-23T15:04:50+03:00
2021-12-23T15:04:50+03:00
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15:04, 23 декабря 2021
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