Государственный телеканал Russia Today получит из бюджета почти 29 млрд рублей в следующем году

Государственный телеканал Russia Today получит из бюджета почти 29 миллиардов рублей в следующем году. Это максимальная сумма среди всех, которые выделяют СМИ. Объем финансирования вырос почти на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом из-за изменения курса валют – объяснили в пресс-службе RT. Дело в том, что по словам представителей канала, деньги на расходы они получают в рублях, а расчеты производят в разных валютах, так как СМИ работает в 47 странах. Выплата производится двумя субсидиями. Первая – на общие расходы телеканала, а вторая – для обеспечения работы немецкого филиала Russia Today. В сентябре видеоплатформа YouTube навсегда удалила аккаунты двух немецких каналов RT. Это объяснили нарушением правил сервиса, касающихся распространения ложной информации о коронавирусе в Европе. На прошлой неделе Европейский оператор спутниковой связи отключил от своей платформы RT DE. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян ответила, что готовит ответ немцам.

Всего в 2022 году Роспечать выделит на поддержку СМИ более 88 миллиардов рублей.