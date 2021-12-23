Причиной пожара на ТЭЦ в Бурятии могло стать замыкание в одной из ячеек котла, сообщают местные энергетики. Почему это произошло, еще предстоит выяснить. Из-за возгорания на ТЭЦ в Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Была ограничена подача тепла в 800 домов. При это в городе обещают до -35 градусов.