Причиной пожара на ТЭЦ в Бурятии могло стать замыкание в одной из ячеек котла, сообщают местные энергетики. Почему это произошло, еще предстоит выяснить. Из-за возгорания на ТЭЦ в Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Была ограничена подача тепла в 800 домов. При это в городе обещают до -35 градусов.
2021-12-23T14:34:52+03:00
2021-12-23T14:34:52+03:00
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14:34, 23 декабря 2021
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