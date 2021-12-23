Зараженных штаммом «омикрон» госпитализируют меньше, чем носителей других типов коронавируса, сообщает Bloomberg

Зараженных штаммом «омикрон» госпитализируют меньше, чем носителей других типов коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на целый ряд исследований. Ранее ученые в ЮАР пришли к выводу, что среди людей, которые попадают в больницу, только у 6% подтверждена новая мутация вируса.
2021-12-23T14:34:42+03:00
2021-12-23T14:34:42+03:00
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14:34, 23 декабря 2021
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