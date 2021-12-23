Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявили более 25,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На Москву приходится более 3,5 тысяч. На Санкт-Петербург – более 2-х тысяч. За день от последствий ковида в стране скончались более тысячи пациентов.

Зараженных штаммом «омикрон» госпитализируют меньше, чем носителей других типов коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на целый ряд исследований. Ранее ученые в ЮАР пришли к выводу, что среди людей, которые попадают в больницу, только у 6% подтверждена новая мутация вируса.