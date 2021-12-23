Россия будет исходить из необходимости обеспечения своей безопасности в отношениях с другими странами, заявил Путин

Россия будет исходить из необходимости обеспечения своей безопасности в отношениях с другими странами, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Североатлантический альянс обещал не продвигаться на восток и, как выразился глава государства, Россию обманули.

На этом фоне сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию отвести войска от границы с Украиной.