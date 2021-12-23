Жители Улан-Удэ сталкиваются с отключением горячей воды и света из-за работ по восстановлению теплоснабжения

Жители Улан-Удэ сталкиваются с отключением горячей воды, света и холодом в квартирах из-за работ по восстановлению теплоснабжения после пожара на ТЭЦ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта «Байкал Медиа», житель Улан-Удэ Валерий Будаев. «Люди говорят, что в квартирах стало ощутимо холоднее, в течение дня во многих районах выключили горячую воду, чтобы перераспределить мощности, свет часто пропадал. Ходят слухи, что удалось один из котлов завести и затопить, но пока еще не исправлена эта ситуация. Организованы пункты, где можно переночевать, если дома очень холодно. Чтобы люди могли включить дома дополнительные электрические приборы обогрева, где-то будет выключено уличное освещение, подсветка, чтобы сеть выдержала эту вечернюю нагрузку. Надеемся, все будет решено в ближайшие сутки. Сегодня ночью ожидается 34 градуса мороза, все котлы, которые есть, должны работать, но из них на данный момент работает всего три. Есть пробросы в соцсетях, что ситуация стабилизировалась», — сказал он. Будаев отметил, что несколько лет назад в городе уже была подобная ситуация.

Теплоснабжение в Улан-Удэ, нарушенное из-за пожара на ТЭЦ, планируется восстановить не раньше субботы, как сообщил журналистам замгенерального директора «Территориальной генерирующей компании номер 14» Юрий Дорфман. Из-за аварии в 30-градусный мороз без тепла и горячей воды остались почти 800 многоквартирных домов и десятки социальных объектов. По решению главы Бурятии Алексея Цыденова, введен режим ЧС республиканского уровня. А.Цыденов сообщил, что бригады инженеров работают над устранением аварии и на ликвидацию ЧП уйдет некоторое время. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Цыденов досрочно вернется из зарубежной командировки в Сирию из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ.