«Газпром» не осуществляет транзит газа в Европу третий день подряд. При этом в компании подчеркивают, что поставки потребителям осуществляются в полном соответствии с действующими контрактами. Резкое сокращение поставок и беспрецедентный рост цен на газ сделали Европу выгодным рынком для поставщиков сжиженного природного газа, отмечает газета Financial Times. Резкое сокращение «Газпромом» поставок газа в Европу и последующий беспрецедентный рост цен сделали ее выгодным рынком для поставщиков сжиженного природного газа, отмечает британская Financial Times. Рекордные цены на газ заставляют поставщиков перенаправлять танкеры со сжиженным газом из Азии в Европу, пишет газета. — Суда-газовозы, плывшие в Азию, резко меняют курс, чтобы более выгодно продать газ в Европе. Ситуация усугубилась еще больше после того, как Газпром перестал прокачивать газ по трубопроводу Ямал-Европа, после чего европейские фьючерсы взлетели сразу на 23%. Эксперт издания отмечает, что сейчас цены на всех основных рынках, куда поставляется сжиженное газовое топливо, значительно ниже, чем в главных европейских хабах, что объясняет нынешнюю практику достаточно редких изменений маршрутов судов: неделю назад американский танкер, шедший на Восток, развернулся около Индии и сейчас находится на пути к Суэцкому каналу. Его примеру последовало и другое судно из США, резко изменившее курс в Малаккском проливе. Танкер из Австралии — впервые за 12 лет — теперь поставит сжиженный газ не в Китай, а в Европу. Как пишет газета, крупнейший независимый трейдер Gunvor сообщил, что в декабре и январе Европа получит от него на 15-20 газовозов больше, чем планировалось ранее. Financial Times напоминает, что еще в начале декабря Европа покупала у России до 40% потребляемого ею газа. (материал подготовил Ринат Валиулин)