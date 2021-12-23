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14:30, 23 декабря 2021

Путин заявил, что делал все, чтобы раскрыть убийства Политковской и Немцова

«Я все делал, чтобы раскрыть эти преступления. Все поручения и приказы были мной отданы. Люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что заказчики спряталась, остались за скобками. Органам дознания это не известно. Если есть заказчики, то будем их искать», сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора «Новой газеты», Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, который не попал на пресс-конференцию, но его вопрос задал журналист «Эха Москвы» Максим Курников.

Вопрос Муратова звучал так: вам лично известны имена заказчиков убийств Анны Политковской и Бориса Немцова.


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