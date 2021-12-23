Путин о пытках: «Проблемы есть. Надо спокойненько с этим работать»

Что касается пыток и недостойного, жестокого обращения с заключенными. Это не только проблема России. Это общемировая проблема! И в Европе, и в Штатах, — сказал Путин, отвечая на вопрос Ксении Собчак о пытках в СИЗО и колониях. «Да, проблема есть, но надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное, полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны», — ответил Путин.

«Возможны ли ошибки? Да, жизнь сложна и многообразна, ничего не поделаешь», — заметил Путин. Это явные преступления, надо опираться на объективное расследование, доводить до конца, понимать неотвратимость наказания, уже свыше десятка уволенных, возбуждено 17 дел, — сказал президент. Он также заявил, что это наши граждане, и мы будем вместе добиваться улучшения ситуации, при расследовании пыток в колониях нужно использовать возможности правозащитников.