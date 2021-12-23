В Швейцарии после тяжелой болезни скончался российский предприниматель и благотворитель Дмитрий Зимин. Ему было 88 лет.

«Дмитрий Борисович Зимин – ярчайший человек прежде всего, не только бизнесмен, новатор, меценат. Он очень интересный собеседник и глубокий человек, «совесть нации». Таких людей очень мало, про которых без всяких «но» можно сказать, что он был совестью нации. Дикая несправедливость и даже варварство объявить его фонд, поддерживавший науку в России, иностранным агентом. Это был сильный для него удар. Очень печально, что такое происходит с нами. Нам всем будет его не хватать и по-человечески, и как большую важную фигуру в деле поддержки российской науки», — сказал он.

Доктор биологических наук, профессор Сколтеха и Ратгерского университета Константин Северинов отметил, что Дмитрий Зимин оказывал неоценимую поддержку науке в России. На протяжении многих лет Дмитрий Зимин, особенно когда работал фонд «Династия», оказывал неоценимую поддержку российской науке и просвещению. Во времена, когда не было еще не было эффективных государственных механизмов поддержки ученых. В частности, у него было замечательная программа поддержки молодых биологов, ученых, это была отдушина, которая реально позволяла людям остаться в России, остаться в науке, заниматься любимым делом и делать это эффективно", — подчеркнул он.

Сам Дмитрий Зимин в эфире Эха называл оскорбительным решение российских властей признать иностранным агентом фонд «Династия». В итоге Зимин закрыл фонд.

«Человек, не хотевший быть великим» – пишет о Дмитрии Зимине газета «Коммерсантъ». «Представьте себе общество, в котором хотя бы пятая часть живет как Зимин. Разве нам не хотелось бы оказаться там прямо сейчас, немедленно, сию минуту. А ведь это возможно», – заключает газета.