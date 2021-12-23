Путин отверг обвинения в адрес «Газпрома» по газовому кризису в Европе. «Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал-Европа, потому что контрагенты в Европе не выставили заявки на покупку, объяснил Путин. Власти ЕС «кошмарят» свои нефтегазодобывающие компании, — заявил Владимир Путин. «Да врут все время, тень на плетень наводят. «Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты. Мы же говорили, не нужно разрушать долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, рынок отрегулирует. Ну вот он и отрегулировал — газ по $2 тыс. за тысячу кубов», — сказал на пресс-конференции президент. «До чего противные, как бы это сказать, ну ладно Пусть не думают, что такие умные, что на них боженька заснул», — подытожил президент.

Путин также заявил, что Россия не захватывает рынок газа в Европе.