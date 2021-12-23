В районе Арбата и Хамовников начались незаконные работы по благоустройству территории, – депутат МГД Митрохин

В районе Арбата и Хамовников начались незаконные работы по благоустройству территории, которые могут уничтожить исторические скверы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. «В районе на границе Арбата и Хамовников рядом с мексиканским посольством начались незаконные работы по благоустройству территории, против которой активно выступают жители. Эти работы начались до того момента как были заключены контракты, о чем я узнал от руководителя Счетной палаты Москвы Виктора Двуреченских. Сегодня возмущенные жители в количестве 50 человек остановили работы, прогнали строительную технику и заявили о том, что они не допустят уничтожения сквера Мигеля Идальго и сквера Нансена, которое фактически произойдет после реализации программы благоустройства. Проект был навязан насильно жителям, его будет осуществлять департамент капитального ремонта, ожидается очень серьезное противостояния вплоть до физических столкновений», — сказал он.

Депутат отметил, что будет добиваться привлечения подрядчика к ответственности. «Сегодня приступили к рытью траншей, это было остановлено жителями. Я буду обращаться в надзорные органы с тем, чтобы эта компания была оштрафована за незаконные действия. Жители договорились нести дежурство, чтобы не дать подрядчику изуродовать сквер. Борьба продолжается», — заключил он.