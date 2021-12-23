В Москве началось потепление. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в пятницу повышение температуры продолжится, будет около 7-8 градусов мороза. Суббота станет самым теплым днем недели. Температурный фон приблизится к климатической норме, зато понизится атмосферное давление. Небольшое похолодание ожидается в воскресенье, но оно будет кратковременным.
2021-12-23T13:37:51+03:00
2021-12-23T14:14:34+03:00
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13:37, 23 декабря 2021
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