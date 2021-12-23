В Москве началось потепление. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в пятницу повышение температуры продолжится, будет около 7-8 градусов мороза. Суббота станет самым теплым днем недели. Температурный фон приблизится к климатической норме, зато понизится атмосферное давление. Небольшое похолодание ожидается в воскресенье, но оно будет кратковременным.