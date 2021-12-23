Z Архив новостей новости
5 0 6 1
13:33, 23 декабря 2021

Индия провела второе подряд успешное испытание новой баллистической ракеты

Индия провела второе подряд успешное испытание новой баллистической ракеты. Как отмечают в Министерстве обороны этой страны, дальность ее действия – до пятисот километров. Как напоминает агентство «Интерфакс», у Индии есть уже несколько ракет, которые способны нести ядерную боеголовку.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Прямая трансляция…

5 141 6 11031 11:43
8читать ;смотреть
Блоги

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины…

5 639 6 53872 17.12
Блоги

+ Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор В Национальном центре управления обороной президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ…

5 209 6 18241 22.12
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Заявление НАТО о диалоге с Россией Понятно, что в этом случае мы погрязнем в разборках, которые с мазохистским наслаждением будут провоцировать Украина, Грузия, Молдавия и другие аспиранты. Не годится. Диалог должен вестись между Россией и НАТО, без оглядки на любые третьи факторы…

5 115 6 14015 17.12
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Фото: ГРЕЧУХИН Дмитрий Дмитриевич – начальник Управления НКВД Красноярского края, член Тройки Самого ГРЕЧУХИНА расстреляли в 1939 году в Москве…

5 254 6 31370 19.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Вы можете лучше, шведы! В интересах свободной от военных союзов Швеции на самом деле — чтобы в Европе не было военных союзов. Ваша политика безопасности — и есть пример для подражания для всех ненатовских европейских стран, включая Украину…

5 49 6 6419 21.12
Блоги

С сайта ростовского суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…

5 141 6 46800 16.12
Блоги

Наталья Поклонская чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде

+ Незваный «гость» из Украины 00:59 Незваный «гость» из Украины Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме…

5 49 6 6916 12:01
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Война и мы Если между Россией и Украиной будет война и Россия попытается оккупировать Украину, это станет для России самоубийством. Украине будет очень плохо, но России как государства вследствие этой войны не будет вовсе…

5 81 6 22461 16.12
Блоги

Сергей Марков политолог

О чем могут договориться Москва и Вашингтон, чтобы сделать деэскалацию? Между позициями России и США и НАТО сейчас пропасть. Но возможны и точки совпадения интересов…

5 63 6 10118 22.12
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 129 6 23576 18.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Идеальный круговорот лицемерия и коррупции И только грустный гражданин России, заплативший за все это, стоит в магазине и прикидывает: хватит ли ему денег, чтобы купить к новому году бутылку водки и три мандаринки…

5 91 6 17553 11:18
Блоги

Алексей Мельников публицист

Триумф Горбачева Можно ли было себе представить, что Михаил Горбачев приказывал войскам выдвигаться к границам, чтобы выжулить что-то у Соединенных Штатов?..

5 33 6 6482 18.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Остановить инфляцию. В США ФРС признала серьезность высокого роста цен и будет ужесточать денежную политику. Рынки приняли это оптимистично…

5 29 6 11978 16.12
Блоги

Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...

5 255 6 50587 17.12
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Цирк с животными — не норма Цирк с животными сам по себе, мягко сказать, пережиток прошлого. Стоит вспомнить всего одну историю этого года, которая произошла под цирковыми сводами, чтобы понять, что этим «шоу» вообще сложно подобрать цензурный эпитет…

5 123 6 25345 17.12

Популярное за неделю

Новости

Канцлер и министр иностранных дел Германии пришли к единой позиции по «Северному потоку-2» Несмотря на разные точки зрения в прошлом, они сошлись в том, что касается сертификации газопровода…

5 17 6 26420
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Любой жанр придворной речи перед императором предусматривает, что император может ответить тебе сам. И вдруг Сокурову отвечают устами Кадырова или устами Соловьева…

5 50 6 73487 18.12
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 129 6 23656 18.12
Блоги

У арестованного ректора при обыске обнаружили позолоченный унитаз и копию шапки Мономаха Георгия Греца задержали за растрату, на территории университета обнаружена майнинговая ферма по добыче криптовалюты…

5 87 6 111325 22.12
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Три истории о дебилах Три истории о дебилах Азы экономики и QR-коды против паспортов…

5 53 6 68470 18.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9363112
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5117194

Сегодня в эфире