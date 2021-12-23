Индия провела второе подряд успешное испытание новой баллистической ракеты. Как отмечают в Министерстве обороны этой страны, дальность ее действия – до пятисот километров. Как напоминает агентство «Интерфакс», у Индии есть уже несколько ракет, которые способны нести ядерную боеголовку.
2021-12-23T13:33:19+03:00
2021-12-23T13:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 23 декабря 2021
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