Суд частично закрыл процесс по иску Генпрокуратуры к компании «Рольф» и её владельцу о взыскании около 13 млрд рублей

Оглашение стенограмм разговоров основателя «Рольфа» Сергея Петрова Химкинский суд предпочёл провести в закрытом режиме, пишет агентство ТАСС. В остальной части заседания, ограничений не предвидится. Между тем на открытом процессе настаивали, как адвокаты Петрова, так и представители Генпрокуратуры, подчёркивая, что дело связано с нарушением коррупционного законодательства. Ведомство хочет взыскать с бизнесмена и его компании почти 13 миллиардов рублей. По их версии, Петров будучи депутатом Госдумы 11 лет назад выступил поручителем по кредиту, который «Рольф» взял в Сбербанке на сумму, превышающую 12,5 миллиардов рублей. В ведомстве добавили, что бизнесмен вёл переговоры с представителями банковской организации, являясь при этом депутатом Госдумы. По закону это запрещено. Петров, как считают в Генпрокуратуре, фиктивно передал своему сыну Александру управление компанией, но при этом продолжал ей руководить и получать доход. В иске также указано, что «Рольф» переводил через офшоры на счета Петрова-старшего и членов его семьи многомиллиардные дивиденды.

Сам Петров свою вину не признаёт и считает, что преследование связано с тем, что он поддерживал оппозиционного политика Алексея Навального. В случае доказательства вины, Петрову может грозить до 10 лет лишения свободы.