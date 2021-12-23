Путин не исключил, что Украина готовит третью военную операцию

Складывается впечатление, что на Украине могут готовить новую силовую операцию против Донбасса, а РФ призывают не вмешиваться, заявил Владимир Путин на пресс-конференции. Минские соглашения — единственный возможный вариант урегулирования в Донбассе, но Киев не хочет их исполнять, заявил президент. Русских и русскоязычных на Украине выдавливают с их исторических территорий, — сказал он.
2021-12-23T13:17:29+03:00
2021-12-23T13:19:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:17, 23 декабря 2021
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