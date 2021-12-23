Путин про Украину: создали государство, куда засунули исторически российские территории

До 2014 года не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией, но в 2014 невозможно было отказать крымчанам в защите. Как мы могли отказать жителям Севастополя и Крыма и не взять под крыло, — сказал Владимир Путин на пресс-конференции.
2021-12-23T13:14:20+03:00
2021-12-23T13:14:20+03:00
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13:14, 23 декабря 2021
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