Путин про Украину: создали государство, куда засунули исторически российские территории

До 2014 года не приходило в голову, чтобы Крым воссоединился с Россией, но в 2014 невозможно было отказать крымчанам в защите. Как мы могли отказать жителям Севастополя и Крыма и не взять под крыло, — сказал Владимир Путин на пресс-конференции.