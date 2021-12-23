Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос по делу о госизмене. Порошенко сейчас за границей. Он вернется на родину в начале января, сообщил адвокат экс-президента Илья Новиков. Он назвал сфабрикованным дело Порошенко.

Виктор Медведчук – украинский политик, кум президента России, фигурант нескольких уголовных дел, связанных с хищением. Его также обвиняют в государственной измене.