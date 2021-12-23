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13:08, 23 декабря 2021

Государственный телеканал RT в будущем году получит из бюджета почти 29 миллиардов рублей

Государственный телеканал RT в будущем году получит из бюджета почти 29 миллиардов рублей, почти на полтора миллиарда больше, чем годом ранее, сообщает канала RTVI, отмечая, что RT остается лидером по объемам бюджетного финансирования среди СМИ. В пресс-службе телеканала заявили, что объем финансирования растет, в том числе, из-за изменения курса валют.


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