Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего его отравление — Путин о Навальном

Россия направляла в другие страны многократно запросы на материалы, подтверждающие отравление Алексея Навального, но не получила ни одного, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос об Алексее Навальном. «Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации — дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного. Про этот «Новичок» или как его там — ну дайте хотя бы», — ответил Путин.