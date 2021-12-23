Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего его отравление — Путин о Навальном

Россия направляла в другие страны многократно запросы на материалы, подтверждающие отравление Алексея Навального, но не получила ни одного, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос об Алексее Навальном. «Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации — дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного. Про этот «Новичок» или как его там — ну дайте хотя бы», — ответил Путин.
2021-12-23T13:04:54+03:00
2021-12-23T13:15:45+03:00
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13:04, 23 декабря 2021
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