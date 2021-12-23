Путин выступил против введения ответственности за отказ от вакцинации от ковида

В России не будут никого преследовать за отказ от вакцинации от ковида — заявил на пресс-конференции президент Владимир Путин. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми, — сказал он. При этом он подчеркнул, что смертность от коронавируса сложно посчитать, но в России не пытаются скрыть эти данные, он нацеливает на то, чтобы всё было прозрачно. Ранее президент поставил задачу достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%.