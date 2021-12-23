Химкинский суд частично закрыл для прессы заседание по иску Генпрокуратуры к основателю компании «Рольф» Петрову

Химкинский суд Москвы частично закрыл для прессы заседание по иску Генеральной прокуратуры к основателю компании «Рольф» Сергею Петрову, передает корреспондент ТАСС. Сумма исковых требований к бизнесмену почти 13 миллиардов рублей. На открытом судебном разбирательстве настаивали представители прокуратуры, защита Петрова и компания «Рольф».

В 2019-м году Следственный комитет возбудил в отношении Петрова и еще нескольких руководителей компании уголовное дело. Фигурантов обвиняют в выводе за рубеж 4-х миллиардов рублей. Петров виновным себя не признает. Он допускал, что мог произойти рейдерский захват компании.