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13:31, 23 декабря 2021

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 59%

фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 59%, и это недостаточно, заявил президент Владимир Путин. По его словам, для значительного улучшения эпидемиологической ситуации иммунитет должен составлять 80%. Путин считает бессмысленным усиление ответственности за отказ от вакцинации. При этом президент подверг критике политиков, которые зарабатывают очки на этой теме.
Путин при этом признал, что высокая смертность от ковида в России вызвана тем, что значительная часть населения не хочет вакцинироваться. 


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