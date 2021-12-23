Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 59%, и это недостаточно, заявил президент Владимир Путин. По его словам, для значительного улучшения эпидемиологической ситуации иммунитет должен составлять 80%. Путин считает бессмысленным усиление ответственности за отказ от вакцинации. При этом президент подверг критике политиков, которые зарабатывают очки на этой теме.

Путин при этом признал, что высокая смертность от ковида в России вызвана тем, что значительная часть населения не хочет вакцинироваться.