Температура воздуха в Улан-Удэ, где произошёл пожар на ТЭЦ, может опуститься до минус 35 градусов

В столице Бурятии развёрнуто 10 пунктов временного размещения, сообщили местные власти. Для их обогрева закупают больше 500 тепловых приборов и около сотни газовых пушек. Сейчас в Улан-Удэ температура воздуха держится на уровне минус 25 градусов, однако, по информации синоптиков, столбики термометров ближайшей ночью могут опуститься до отметки в 35 градусов ниже нуля.

Из-за пожара на ТЭЦ-1, который произошёл минувшей ночью, отопление в более чем 800 домов подают в режиме сниженных параметров, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии. Около 150 домов и 22 социальных объекта, включая детские сады, остались без горячей воды. В городе введён режим ЧС. Восстановительные работы на теплоэлектростанции продолжаются. Как долго они будут длиться, пока не сообщается. Специалисты запустили резервный котёл и перераспределили часть тепловой нагрузки на другую ТЭЦ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности». По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание.