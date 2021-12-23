В Мосгорсуде продолжается заседание по иску столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». На заседание попытались попасть представители иностранных посольств, в том числе европейских. Но приставы их не пустили, как и журналистов. Если представителей СМИ отправили в пресс-центр, специально открытый в соседнем здании на время заседания, то дипломатов оставили за дверью. Защита «Мемориала*», признанного иностранным агентом, потребовала от судьи пропустить их хотя бы в пресс-центр, но просьба так и повисла в воздухе, не получив конкретного ответа. Суд распорядился пустить в зал заседания только наблюдателя от аппарата уполномоченного по права человека в России.

Обвинение считает, что «Мемориал*» грубо нарушает закон, в частности своими действиями отрицает фундаментальные демократические права и свободы, а также оправдывает деятельность террористических и экстремистских организаций. Как утверждают силовики, на сайте «Мемориала*» формируется мнение о допустимости участия в запрещённых группировках. Помимо этого правозащитному центру вменяют систематическое нарушение закона об иноагентах. По мнению прокурора, отсутствие маркировки в публикациях «Мемориала*», помимо прочего, «может вызвать депрессивное состояние у граждан».

Защита «Мемориала*» все обвинения отрицает и называет дело политически мотивированным.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.