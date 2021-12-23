Российский бизнесмен, основатель «Вымпелкома», филантроп и благотворитель Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии

Российский бизнесмен, основатель сотового оператора «Вымпелком», филантроп и благотворитель Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии. Ему было 88 лет. Член правления РСПП Гарегин Тосунян рассказал в эфире «Эха», что Beeline был детищем Зимина. Ему удалось собрать вокруг себя талантливых людей. Зимин был основателем фонда «Династия», который поддерживал российскую науку. Российские власти признали фонд иностранным агентом.
2021-12-23T12:03:18+03:00
2021-12-23T12:48:47+03:00
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12:03, 23 декабря 2021
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