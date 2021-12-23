В московском Манеже пройдет ежегодная пресс-конференция президента России. Российские и иностранные журналисты начали собираться заранее. Журналист «Эха» Максим Курников рассказал, что на входе всех представителей СМИ обрабатывают частицами серебра для дезинфекции. Из соображений эпидемиологической безопасности президент будет сидеть в двадцати метрах от журналистов.

Ранее в Кремле сообщили, что на пресс-конференцию аккредитованы более пятисот представителей СМИ. При этом в ежегодной пресс-конференции не будет участвовать «Новая газета». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это ограничениями, введенными из-за пандемии. Пригласить всех не смогли, подчеркнул Песков.