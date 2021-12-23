Ополченцы не сбивали боинг MH17 в 2014 году – глава ДНР Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ополченцы не сбивали боинг MH17 в 2014 году. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «На тот период у нас не было соответствующего вооружения, соответствующе подготовленных людей, чтобы можно было говорить о возможности, даже теоретической, того, чтобы ополченцы в тот момент сбили боинг. Для меня удивительно, что вы как граждане России в первую очередь смотрите на суд, который достаточно предвзято относится к тем данным, которые есть в общей массе. В том числе то, что расследование проводил и «Алмаз-Антей». Не заставляли верить в это, просто хотели, чтобы это приобщили к материалам дела, чтобы суд это рассматривал. Но суд от этого отказывается. Есть одна сторона только и есть политический подтекст в том, что происходит в данный момент в суде. Я вижу это в ровно таком ключе. [Ополченцы] не сбивали», — сказал он.

Пушилин отметил, что США предоставили бы спутниковые снимки, если бы были доказательства причастности ДНР к трагедии. «Вы так утверждаете, что это с нашей территории сделано, но этого же нет, нет решения суда, нет следствия. И самое удивительное, почему нет снимков со спутников? На тот момент была достаточно ясная погода, у США спутниками все напичкано. Если бы там было хоть одно доказательство, что это были мы, что к этому причастна Россия, то США давно бы это обнародовали и использовали», – заключил он.

«Это Украина, потому что больше некому. Здесь я не был бы столь уверен [ошибка это или провокация], потому что в тот период украинские подразделения вели боевые действия, так как украинское руководство было разрозненно, это могло быть все, начиная от глупости, несогласованности, ошибки до намеренной провокации. Нет никаких данных, подтверждающих, что российский «Бук» заезжал [на территорию ДНР]. Управлять «Буком» невозможно научиться за неделю, за месяц, за несколько месяцев. По моим данным, никакого «Бука» на нашей территории не было, ни российского, ни нашего который мы могли бы трофеем забрать», — сказал он. Пушилин отметил, что не знает, где находится один из обвиняемых по делу о сбитом боинге, украинец Леонид Харченко. «Мне есть на что обращать внимания, нежели на заявления и промежуточные судебные с политическим подтекстом заявления. Я не слышал даже эти заявления, где кто находится. Я за этими людьми не слежу. Почему их там обвиняют, виноваты ли они, должен установить суд, но только суд справедливый, который взвесит весь массив данных вокруг этого преступления», — заключил он.

Прокуратура Нидерландов требует приговорить к пожизненному заключению четверых обвиняемых по делу MH17.