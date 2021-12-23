Московская полиция задержала неизвестного, который облил бензином и пытался поджечь посетителей одного из баров. Инцидент произошел ночью в районе Южное Медведково. По версии МВД, этому предшествовал бытовой конфликт. Сообщается, что никто не пострадал. Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, но его задержали.