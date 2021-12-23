Федеральная служба судебных приставов считает, что коллекторы не должны злоупотреблять звонками должникам. Молчание в трубку может приравниваться к психологическому давлению. Приставы опубликовали проект рекомендаций, в котором, в частности, разъясняется, какие действия взыскателей будут считаться нарушением закона, сообщает газета РБК.