Федеральная служба судебных приставов считает, что коллекторы не должны злоупотреблять звонками должникам. Молчание в трубку может приравниваться к психологическому давлению. Приставы опубликовали проект рекомендаций, в котором, в частности, разъясняется, какие действия взыскателей будут считаться нарушением закона, сообщает газета РБК.
2021-12-23T11:36:39+03:00
2021-12-23T12:51:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2956250-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3587706.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 23 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...