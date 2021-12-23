TikTok стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире в этом году, сообщает американская компания Cloud Flare. Она занимается кибербезопасностью и отслеживает трафик. В прошлом году TikTok не поднимался выше седьмого места. На втором месте в десятке самых посещаемых ресурсов – Google и на третьем – Facebook. Instagram в этом году в десятку не вошел.
2021-12-23T11:34:12+03:00
2021-12-23T11:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 23 декабря 2021
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