TikTok стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире в этом году, сообщает американская компания Cloud Flare. Она занимается кибербезопасностью и отслеживает трафик. В прошлом году TikTok не поднимался выше седьмого места. На втором месте в десятке самых посещаемых ресурсов – Google и на третьем – Facebook. Instagram в этом году в десятку не вошел.