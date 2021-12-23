Мировой суд Москвы оштрафовал Twitter еще на три миллиона рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter еще на три миллиона рублей. Причина – отказ компании удалить контент, который в России признан запрещенным, передает агентство «Интерфакс». с начала года крупнейшие интернет-сервисы Google, Telegram, Facebook, Twitter и TikTok оштрафованы на двести миллионов рублей.