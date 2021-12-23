Температура воздуха в Улан-Удэ, где на ТЭЦ-1 произошел пожар, ближайшей ночью опустится до минус 35 градусов

Температура воздуха в Улан-Удэ, где на ТЭЦ-1 произошел пожар, а в зону ограничения теплоснабжения попали более 790 многоквартирных домов и десятки социальных объектов, ближайшей ночью опустится до минус 35 градусов. Об этом сообщается в четверг на сайте Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
2021-12-23T11:33:03+03:00
2021-12-23T11:33:03+03:00
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11:33, 23 декабря 2021
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