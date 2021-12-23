Глава ДНР подтвердил информацию, что Украина получила контейнеры с химическим оружием от США

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил информацию, что Украина получила контейнеры с химическим оружием от США. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «К сожалению, вынужден подтвердить, потому что наша разведка говорит о том же, что как бы это не казалось чудовищно, как бы это не казалось неприемлемо в современном мире, но, да, практически все данные подтверждаются. Более того, есть еще более серьезный массив данных по данному химическому оружию, его перемещениям, но это пока не публичная часть. Я очень надеюсь, что такое опубличивание намерений со стороны Киева поможет предотвратить применение химического оружия, что может привести к катастрофическим результатам», — сказал он.

Пушилин отметил, что США подталкивают конфликт к новому витку. «Вы же видите, что ситуация обостряется в целом и мы видим, что по ряжу направлений идет очень яркое обострение, и в переговорном процессе и непосредственно на линии соприкосновения. Раньше было немыслимо, чтобы Украина применяла «байрактары» в боевое применение. Неприемлемо было применение беспилотников для уничтожения гражданской инфраструктуры, в частности нефтебазы. Сейчас это делается практически открыто и демонстрируется достаточно ярко. В переговорном процессе, если мы посмотрим даже при Порошенко, при «начальном» Зеленском, не ставился под сомнение переговорный процесс в плане взаимодействия между представителями Украины и представителями республик. Сейчас мы видим категорические отрицание. На самом деле, переговоры идут, но они в публичной сфере полностью отрицают, и выставляют в конфликт Россию. Это противоречит тому, что прописано в Минских соглашениях, противоречит тому, о чем говорится в резолюции Совета безопасности ООН, но это мы видим сейчас. То, что делают сейчас Соединенные Штаты Америки, подталкивая к новому витку, в какой-то степени неудивительно», — сказал он.