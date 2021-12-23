Столичные власти утверждают, что деньги от платных парковок направляют на благоустройство московских дорог и улиц. В этом году благоустроены более полутора тысяч дворов. Больше всего таких объектов в районах Тропарево-Никулино, Бирюлево Западное и Сокольники. С завтрашнего дня максимальный тариф на платных парковках в центре Москвы повышается до 450 рублей в час. В мэрии считают, что это поможет разгрузить центр. В Департаменте транспорта уточнили, что дневной тариф увеличится на 53 улицах, главным образом, между Новым Арбатом и Большой Лубянкой. Дневные тарифы повышаются и в пределах 3-го транспортного кольца.