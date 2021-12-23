Кожуховский приют для бездомных животных, который находится на окраине Москвы, хотят перенести в Новую Москву

Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных, который находится на окраине Москвы, хотят перенести на территорию законсервированного мусорного полигона «Малинки». Она находится в Новой Москве. В этом случае большинство волонтеров не сможет добраться до приюта. Животные останутся без присмотра, выгула и медицинской помощи. Об этом сообщается в Instagram приюта. На сайте Change.org запущена петиция с требованием оставить приют на прежнем месте. Она собрала более 5 тысяч подписей.