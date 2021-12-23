Кожуховский приют для бездомных животных, который находится на окраине Москвы, хотят перенести в Новую Москву

Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных, который находится на окраине Москвы, хотят перенести на территорию законсервированного мусорного полигона «Малинки». Она находится в Новой Москве. В этом случае большинство волонтеров не сможет добраться до приюта. Животные останутся без присмотра, выгула и медицинской помощи. Об этом сообщается в Instagram приюта. На сайте Change.org запущена петиция с требованием оставить приют на прежнем месте. Она собрала более 5 тысяч подписей.
2021-12-23T11:06:34+03:00
2021-12-23T11:33:28+03:00
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11:06, 23 декабря 2021
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