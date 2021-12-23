Через час в московском Манеже начнется пресс-конференция президента. В Кремле сообщили, что на это мероприятие аккредитовано около пятисот журналистов, в полтора раза меньше, чем год назад. При подготовке особое внимание уделялось санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.
2021-12-23T11:05:23+03:00
2021-12-23T11:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:05, 23 декабря 2021
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