Через час в московском Манеже начнется пресс-конференция президента. В Кремле сообщили, что на это мероприятие аккредитовано около пятисот журналистов, в полтора раза меньше, чем год назад. При подготовке особое внимание уделялось санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.