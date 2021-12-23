Масштабные учения с участием десантных подразделений начинаются в Крыму и Краснодарском крае

Более 1200 военнослужащих и 250 единиц техники выдвинулись на крымский полигон Опук, а днем позже они появятся под Новороссийском на полигоне Раевский. Десантники будет переброшены в захваченный район. Им предстоит блокировать территорию и обеспечить быстрое наступление главных сил. Операция будет сопровождаться стрельбами разной дальности с участием артиллерии, войск радиационной, химической и биологической защиты и сил противовоздушной обороны. Особо отмечаются противодействие беспилотным летательным аппаратам. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил о формировании в Крыму нового десантно-штурмового полка, который войдет в состав Новороссийской дивизии ВДВ вооруженных сил России.

Напомним, что российский Генштаб ранее отвергал обвинения США, и других стран НАТО в том, что Россия стягивает войска к границе Украины.