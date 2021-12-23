В Мосгорсуде началось рассмотрение по существу иска прокуратуры Москвы о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

В Мосгорсуде началось рассмотрение по существу иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». Люди стали собираться возле здания Московского городского суда ещё до начала заседания. Среди пришедших как журналисты, так и несогласные с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал*», признанный иностранным агентом. Со стороны за происходящим наблюдает множество полицейских. Они расставлены почти по всей внешней территории. Рядом стоит микроавтобус. Выполняет ли он сегодня роль автозака, непонятно. Несколько дней назад, когда Мосгорсуд проводил предварительные слушания по иску к «Мемориалу*», на место привезли грузовик с решетками на окнах. Но тогда он не понадобился: никого не задержали. Людей с плакатами в поддержку правозащитников сегодня не видно. Но группа поддержки продолжает пополняться. Силовики оцепили вход в главный корпус суда и отказались пускать представителей СМИ. Для журналистов организовали трансляцию в соседнем здании.

Московская прокуратура требует ликвидировать «Мемориал*», аргументируя это систематическим нарушением правозащитниками закона об иноагентах.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.