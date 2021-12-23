Компания из Владивостока в будущем году собирается начать продажи российского внедорожника «Лада Нива» в Японии. Специально для японского рынка модель модернизируют. Машина будет продаваться под названием «Влада». Подчеркивается, что автомобиль уже прошёл сертификацию в Японии. Официально премьера внедорожника состоится на автосалоне в Токио в январе.
2021-12-23T10:36:45+03:00
2021-12-23T10:36:45+03:00
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10:36, 23 декабря 2021
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