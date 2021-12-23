Компания из Владивостока в будущем году собирается начать продажи российского внедорожника «Лада Нива» в Японии. Специально для японского рынка модель модернизируют. Машина будет продаваться под названием «Влада». Подчеркивается, что автомобиль уже прошёл сертификацию в Японии. Официально премьера внедорожника состоится на автосалоне в Токио в январе.