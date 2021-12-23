Власти Швеции вводят новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом

Министр здравоохранения страны говорит о масштабном распространении омикрон-штамма коронавируса, который, по словам врачей, пока недостаточно изучен. При этом в Швеции, как утверждают медики, полностью привито более 80% населения. В связи с появлением новой вариации инфекции премьер-министр рекомендовала перейти всем предприятиям, у кого есть такая возможность, на удаленный режим работы. В ресторанах будет введено требование соблюдения дистанции в один метр между столиками, а количество людей на частных мероприятиях в помещениях не должно превышать 50 человек. Ранее власти Швеции объявили в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией о введении с 8 декабря новых ограничений, включая обязательное ношение защитных медицинских масок и сокращение времени работы ресторанов.

По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, за последние сутки в стране зафиксировано более 12,5 тысяч подтвержденных случаев заражения ковидом.