Трансформатор загорелся на территории Саратовской ГЭС в Балаково. Возгорание на площади 20 квадратных метров удалось локализовать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.