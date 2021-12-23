Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов передал благотворительным организациям денежную часть Нобелевской премии

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов передал благотворительным организациям денежную часть Нобелевской премии. Это более 40 миллионов рублей. Деньги перечислены детском хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». 10 миллионов переданы в медицинский фонд работников СМИ. Еще часть средств уйдет на создание фильма о положении СМИ в России и на премии некоторым сотрудникам «Новой газеты».
2021-12-23T10:34:20+03:00
2021-12-23T10:59:15+03:00
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10:34, 23 декабря 2021
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