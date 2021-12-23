Следствие требует арестовать бывшего схиигумена Сергия по делу о возбуждении ненависти. Соответствующие материалы поступили в Басманный суд, рассказала ТАСС адвокат Светлана Герасимова.

В конце ноября Сергий был приговорён к 3,5 годам колонии. Его признали виновным по нескольким статьям, в том числе склонении к самоубийству и самоуправстве. Кроме того, Сергий является фигурантом дела об экстремизме в составе организованной группы.