Министерство обороны России сообщает о начале учений с боевыми стрельбами в Крыму и Краснодарском крае. Задействованы 1 200 десантников и более 250 единиц военной и специальной техники. Учения проводятся на фоне заявлений США, НАТО и Украины о концентрации российских войск в районе украинской границы. Российский Генштаб это отрицает.