Министерство обороны России сообщает о начале учений с боевыми стрельбами в Крыму и Краснодарском крае. Задействованы 1 200 десантников и более 250 единиц военной и специальной техники. Учения проводятся на фоне заявлений США, НАТО и Украины о концентрации российских войск в районе украинской границы. Российский Генштаб это отрицает.
2021-12-23T10:31:23+03:00
2021-12-23T11:36:28+03:00
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10:31, 23 декабря 2021
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