Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина пройдёт сегодня в Манеже. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у Роспотребнадзора были определённые требования к проведению мероприятия. Песков добавил, что в основном это обычная ежегодная конференция «со свободными вопросами и исчерпывающими ответами главы государства».

Песков сообщил, что вопросы президенту смогут задать журналисты телеканала «Дождь*», издания «Медуза*» и «Радио Свобода*», которых российские власти считают иностранными агентами. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 507 журналистов.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.