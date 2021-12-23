В Швейцарии скончался Дмитрий Зимин, российский предприниматель, основатель «Вымпелком», филантроп и благотворитель

В Швейцарии скончался Дмитрий Зимин, российский предприниматель, основатель сотового оператора «Вымпелком», филантроп и благотворитель. Зимину было 88 лет. Он тяжело болел. Дмитрий Зимин был соучредителем литературной премии «Просветитель» и основателем фонда «Династия», который поддерживал российскую фундаментальную науку. Российские власти признали фонд иностранным агентом. Зимин назвал это оскорбительным. Он сказал об этом в эфире «Эха».

Зимин закрыл фонд «Династия» и продолжал лично поддерживать книгоиздание. По словам журналиста Сергея Пархоменко, Зимин упорно не хотел уезжать из России и покинул страну только, когда болезнь стала прогрессировать.