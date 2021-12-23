Теплоснабжение в Улан-Удэ, нарушенное из-за пожара на ТЭЦ, планируется восстановить не раньше субботы, сообщил журналистам замгенерального директора «Территориальной генерирующей компании №14» Юрий Дорфман. Из-за аварии в 30-градусный мороз без тепла и горячей воды остались почти 800 многоквартирных домов и десятки социальных объектов. По решению главы Бурятии Алексея Цыденова, введен режим ЧС республиканского уровня. Цыденов сообщил, что бригады инженеров работают над устранением аварии и на ликвидацию ЧП уйдет некоторое время.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Цыденов досрочно вернется из зарубежной командировки из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ. Цыденов сейчас находится в Сирии. Ранее он рассказал, что привез из Бурятии подарки сирийским детям.