Американские власти призывают сограждан избегать массовых вечеринок в Рождество

В больших компаниях высокий риск заразиться, предупредил главный медицинский советник Белого дома, ведущий инфекционист Энтони Фаучи. Он подчеркнул, что рекомендация касается, в том числе, вакцинированных и тех, кто получил бустерную дозу вакцины. США на первом месте в мире по общему количеству выявленных случаев коронавируса и по летальным исходам. Более 70% заражений приходится на штамм «омикрон». В ряде штатов, включая Нью-Йорк, отмечен значительный рост госпитализаций. При этом власти пока не рассматривают возможность введения нового локдауна.