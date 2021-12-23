Американские власти призывают сограждан избегать массовых вечеринок в Рождество

В больших компаниях высокий риск заразиться, предупредил главный медицинский советник Белого дома, ведущий инфекционист Энтони Фаучи. Он подчеркнул, что рекомендация касается, в том числе, вакцинированных и тех, кто получил бустерную дозу вакцины. США на первом месте в мире по общему количеству выявленных случаев коронавируса и по летальным исходам. Более 70% заражений приходится на штамм «омикрон». В ряде штатов, включая Нью-Йорк, отмечен значительный рост госпитализаций. При этом власти пока не рассматривают возможность введения нового локдауна.
2021-12-23T09:36:04+03:00
2021-12-23T09:36:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 23 декабря 2021
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